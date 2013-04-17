中国财政: 铁路运输和邮电通信的营改增方案力争年底或明年初出台--财长

路透北京4月17日 - "营(业税)改增(值税)”是中国政府结构性减税的重要内容。中国新任财政部部长楼继伟周三表示,下一步将不再进行地区试点，而是分行业在全国推开，力争年底或明年初出台铁路运输和邮电通信的营改增方案.

新华社援引他的话称,此次“营改增”实际上是继增值税改革逐步完善后，进入收尾阶段的重要改革。现在将征税范围扩大到营业税征税行业，随着行业的不断扩大，最终覆盖生产和服务的全部环节，重复征税的税制安排将成为历史。

“将来“营改增”覆盖全部地区全部行业后，必然会倒逼财政体制改革。目前正在研究如何深化财税体制改革。一是要积极稳妥推进“营改增”在全国范围全部行业推开；二是要认真研究如何构建地方税体系；三是进一步压缩合并专项转移支付，增加一般性转移支付。”楼继伟称。

此外，如何调整中央和地方的收入分配关系和支出责任，是摆在财税部门面前的大题目。随着“营改增”的推进，要研究的问题很多，财税体制改革是今后的大任务，正在积极慎重地研究推进。

**铁路运输和邮电通信业营改增推迟事出有因**

楼继伟指出，铁路运输和邮电通信业分支机构较多，系统复杂，不适合在部分地区先试点，所以试点推后。财政部和税务总局正在为尽快出台方案做准备，力争今年年底或明年初出台方案。

"铁路是重要的运输方式，如果其他运输方式纳入“营改增”试点，可以进入抵扣链条，而铁路没纳入不能抵扣，对铁路不公平。改革不能去干扰市场的选择，而应该是优化，铁路运输影响较大，制造业依赖铁路，通信行业用户也很多，把两个行业及时纳入改革，抵扣链条会更加完整。"楼继伟称.

中国已宣布将从今年８月１日将营改增的试点推向全国，预计全年减收规模为1，200多亿元人民币，全部推开“营改增”后全年预计可减税约两三千亿元。

面对国际上增值税趋势是实行单一税率,而中国现有四档税率，今后会否会考虑简并,中国国家税务总局局长王军称,正在配合财政部积极研究这个问题.

他提到,从税负变化看,到今年２月底，营改增的试点企业共减负550亿元人民币以上，95%的企业实现减负或税负无变化，只有5%左右的企业税负有所增加。而所有小规模纳税人，包括众多个体户，都实现减税，减税幅度达40%。