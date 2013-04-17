中国财政: 铁路运输和邮电通信的营改增方案力争年底或明年初出台--财长

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透北京4月17日 - "营(业税)改增(值税)”是中国政府结构性减税的重要内容。中国新任财政部部长楼继伟周三表示,下一步将不再进行地区试点，而是分行业在全国推开，力争年底或明年初出台铁路运输和邮电通信的营改增方案.
新华社援引他的话称,此次“营改增”实际上是继增值税改革逐步完善后，进入收尾阶段的重要改革。现在将征税范围扩大到营业税征税行业，随着行业的不断扩大，最终覆盖生产和服务的全部环节，重复征税的税制安排将成为历史。
“将来“营改增”覆盖全部地区全部行业后，必然会倒逼财政体制改革。目前正在研究如何深化财税体制改革。一是要积极稳妥推进“营改增”在全国范围全部行业推开；二是要认真研究如何构建地方税体系；三是进一步压缩合并专项转移支付，增加一般性转移支付。”楼继伟称。
此外，如何调整中央和地方的收入分配关系和支出责任，是摆在财税部门面前的大题目。随着“营改增”的推进，要研究的问题很多，财税体制改革是今后的大任务，正在积极慎重地研究推进。
**铁路运输和邮电通信业营改增推迟事出有因**
楼继伟指出，铁路运输和邮电通信业分支机构较多，系统复杂，不适合在部分地区先试点，所以试点推后。财政部和税务总局正在为尽快出台方案做准备，力争今年年底或明年初出台方案。
"铁路是重要的运输方式，如果其他运输方式纳入“营改增”试点，可以进入抵扣链条，而铁路没纳入不能抵扣，对铁路不公平。改革不能去干扰市场的选择，而应该是优化，铁路运输影响较大，制造业依赖铁路，通信行业用户也很多，把两个行业及时纳入改革，抵扣链条会更加完整。"楼继伟称.
中国已宣布将从今年８月１日将营改增的试点推向全国，预计全年减收规模为1，200多亿元人民币，全部推开“营改增”后全年预计可减税约两三千亿元。
面对国际上增值税趋势是实行单一税率,而中国现有四档税率，今后会否会考虑简并,中国国家税务总局局长王军称,正在配合财政部积极研究这个问题.
他提到,从税负变化看,到今年２月底，营改增的试点企业共减负550亿元人民币以上，95%的企业实现减负或税负无变化，只有5%左右的企业税负有所增加。而所有小规模纳税人，包括众多个体户，都实现减税，减税幅度达40%。
王军提到，尽管少数交通运输企业税负有不同程度增加，但随着试点推进，税负增加情况正呈逐步下降乃至逐月下降态势。相信随着改革范围扩大，试点行业增加，企业增负面还会继续下降。此外，各省财政都对税负增加较多企业实行临时扶持政策，也会减轻增负企业压力。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。