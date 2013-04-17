国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至逾十个月低点，炼厂纷纷减产

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透新加坡4月17日 - 亚洲柴油裂解价差周三跌至逾十个月低点，因原油价格仍在100美元下方徘徊，促使日本和韩国几家炼厂削减5月燃料产出。
据路透数据，5月柴油裂解价差下滑0.55美元，至较迪拜原油每桶高出14.96美元，为5月29日以来最低，当时报14.61美元。
日本主要炼厂吉坤日矿日石能源(JX Nippon Oil & Energy Corp)计划5月将原油加工量同比减少6.2%；Idemitsu Kosan Co和Showa Shell Sekiyu KK预计4-6月的原油加工量将较上年同期每日减少约79,000桶。
韩国第二大炼厂GS Caltex下周一兼办公决定是否降低Yeosu炼厂的产能，目前每日加工量为775,000桶。
该炼厂可能会将5月开工率降至93-94%，4月为95%。此前该炼厂刚在3月底完成一些装置的维护工作。
交易商称，开工率的降低将造成柴油裂解价差的下滑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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