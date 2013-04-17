国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至逾十个月低点，炼厂纷纷减产

路透新加坡4月17日 - 亚洲柴油裂解价差周三跌至逾十个月低点，因原油价格仍在100美元下方徘徊，促使日本和韩国几家炼厂削减5月燃料产出。

据路透数据，5月柴油裂解价差下滑0.55美元，至较迪拜原油每桶高出14.96美元，为5月29日以来最低，当时报14.61美元。

日本主要炼厂吉坤日矿日石能源(JX Nippon Oil & Energy Corp)计划5月将原油加工量同比减少6.2%；Idemitsu Kosan Co和Showa Shell Sekiyu KK预计4-6月的原油加工量将较上年同期每日减少约79,000桶。

韩国第二大炼厂GS Caltex下周一兼办公决定是否降低Yeosu炼厂的产能，目前每日加工量为775,000桶。

该炼厂可能会将5月开工率降至93-94%，4月为95%。此前该炼厂刚在3月底完成一些装置的维护工作。

交易商称，开工率的降低将造成柴油裂解价差的下滑。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻