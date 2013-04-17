突发事件：日本东北部发生震级为5.8级地震，没有发布海啸预警

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透东京4月17日 - 日本气象厅称，日本东北部发生地震，初步测定震级为5.8级，不过没有发布海啸预警。
日本东北部地区在两年前遭遇震级为9级的地震重创，并引发巨大的海啸。
周三稍早，在东京以南约180公里处日本东海岸附近岛屿发生地震，震级初步测定为6.2级。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。