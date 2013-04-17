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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 20:35 BJT

突发事件：日本东北部发生震级为5.8级地震，没有发布海啸预警

路透东京4月17日 - 日本气象厅称，日本东北部发生地震，初步测定震级为5.8级，不过没有发布海啸预警。

日本东北部地区在两年前遭遇震级为9级的地震重创，并引发巨大的海啸。

周三稍早，在东京以南约180公里处日本东海岸附近岛屿发生地震，震级初步测定为6.2级。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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