国际油市：亚洲汽油裂解价差大涨35%，越南需求助燃涨势

路透新加坡4月17日 - 亚洲汽油裂解价差周三劲扬近35%至两周高点每桶7.59美元，来自越南的需求助燃涨势，且炼厂可能很快降低开工率。

主要燃料进口商越南Petrolimex已经完成了第二季要购买230,000吨汽油船货的任务。

来自新加坡和台湾的92号汽油成交价格为较新加坡FOB报价每桶升水0.5-0.7美元。

不过自韩国买入的船货则以较新加坡FOB报价每桶贴水0.3-0.4美元的价格成交，实在令一些交易商颇感意外。

一新加坡交易商称，自韩国运至越南的船运费率要高于新加坡。

亚洲石脑油价格升至两日高点每吨835美元，因应布兰特原油价格上涨，石脑油裂解价差涨至一周高点每吨88.68美元，仍要较头三个月的均价135.50低约35%。(完)

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