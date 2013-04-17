国际油市：亚洲汽油裂解价差大涨35%，越南需求助燃涨势

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透新加坡4月17日 - 亚洲汽油裂解价差周三劲扬近35%至两周高点每桶7.59美元，来自越南的需求助燃涨势，且炼厂可能很快降低开工率。
主要燃料进口商越南Petrolimex已经完成了第二季要购买230,000吨汽油船货的任务。
来自新加坡和台湾的92号汽油成交价格为较新加坡FOB报价每桶升水0.5-0.7美元。
不过自韩国买入的船货则以较新加坡FOB报价每桶贴水0.3-0.4美元的价格成交，实在令一些交易商颇感意外。
一新加坡交易商称，自韩国运至越南的船运费率要高于新加坡。
亚洲石脑油价格升至两日高点每吨835美元，因应布兰特原油价格上涨，石脑油裂解价差涨至一周高点每吨88.68美元，仍要较头三个月的均价135.50低约35%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选