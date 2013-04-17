国际油市：亚洲燃料油现货价差持坚，关注5月供给态势

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透新加坡4月17日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周三进一步走坚，因交易员仍旧考虑5月份可能出现的供给短缺。
据路透数据，亚洲180-cst燃料油近月跨月价差走坚0.65美元至2.75美元，现货价差则走坚约0.04美元。
交易员和路透的数据显示，4月至5月底进入亚洲的套利船货到岸量预计达到逾1,000万吨，其中约有一半在5月抵达。
不过由于缺乏低密度调和油品，交易员预计市场趋紧的状况将恶化。
一位交易员说：“我们已经看到中国买家入市，因为近期价格已经大幅下跌。”
“不过若5月份市场趋紧，这种逐渐增长的需求将会进一步提振价格。”(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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