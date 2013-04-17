国际油市：亚洲燃料油现货价差持坚，关注5月供给态势

路透新加坡4月17日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周三进一步走坚，因交易员仍旧考虑5月份可能出现的供给短缺。

据路透数据，亚洲180-cst燃料油近月跨月价差走坚0.65美元至2.75美元，现货价差则走坚约0.04美元。

交易员和路透的数据显示，4月至5月底进入亚洲的套利船货到岸量预计达到逾1,000万吨，其中约有一半在5月抵达。

不过由于缺乏低密度调和油品，交易员预计市场趋紧的状况将恶化。

一位交易员说：“我们已经看到中国买家入市，因为近期价格已经大幅下跌。”

“不过若5月份市场趋紧，这种逐渐增长的需求将会进一步提振价格。”(完)

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