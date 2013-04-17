美国热股：纽约梅隆银行第一季意外录得每股亏损0.23美元

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透4月17日 - 纽约梅隆银行公布
* 第一季每股亏损0.23美元，扣除一次性项目为每股盈余0.50美元
* 纽约梅隆银行第一季GAAP总营收为36.1亿美元
* 分析师预估纽约梅隆银行第一季每股盈余为0.52美元，营收为36.1亿美元--汤森路透I/B/E/X
* 纽约梅隆银行称截至3月31日其托管和/或管控(ADMINISTRATION)的资产总额为26.3万亿美元，其管理(MANAGEMENT)的资产总额为1.4万亿美元
* 纽约梅隆银行称第一季投资服务费用收入总计17亿美元，同比增长1%
* 纽约梅隆银行称第一季净利息收入为7.19亿美元，上年同期则为7.65亿美元
* 纽约梅隆银行称第一季外汇和其它交易营收总计1.61亿美元，上年同期则为1.91亿美元
* 纽约梅隆银行称截至3月31日,根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率估计为7.6%。
纽约梅隆银行周二收报27.76美元。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。