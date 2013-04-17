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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 20:55 BJT

美国热股：宝洁延长向供货商付款时间，可释放出20亿美元现金

路透4月17日 - 华尔街日报援引知情人士的话报导称，宝洁(宝硷,P&G) 计划延长向供应商付款的时间，最长可能延长30天，这可能帮助可以释放出最高达20亿美元的现金。

公司股价周二收报80.10美元，今日盘前下跌0.7%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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