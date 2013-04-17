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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 21:03 BJT

美国热股：英特尔下调2013年资本支出计划，受PC销售下滑所累

路透4月17日 - 英特尔(Intel) 表示，当前季度营收可能最高下滑8%，且公司下调2013年资本支出计划，因平板电脑和智能手机愈发普遍的情况下，个人电脑销售下滑。

周二英特尔收报23.91美元，今日盘前下跌1.2%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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