美国经济：FED官员布拉德对过于关注就业提出警告

路透纽约4月17日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三周表示，即便是在劳工市场面临低效率的情况下，物价稳定仍应该是政策焦点。布拉德对给予就业职责更大关注提出警告，并预计到今年年底失业率将处在7%低段区域。 (完)