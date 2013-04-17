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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开低，因企业财报令人失望

路透纽约4月17日 - 美国股市周三开低，此前几家企业财报令人失望，且大宗商品价格下滑。

道琼工业指数 跌79.41点或0.54%，报14,677.37,标准普尔500指数 下滑11.28点或0.72%，报1,563.29，Nasdaq综合股价指数 跌28.89点或0.89%，报3,235.74。(完)

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