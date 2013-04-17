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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 22:37 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透4月17日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/12/13 较上周 较上年 04/12/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 384.1 -6.7 14.8 387.6 -1.2 18.6 馏分油 115.4 1.3 -16.9 115.2 2.4 -13.8 汽油 222.6 0.3 2.1 221.7 -0.6 7.8 取暖油 16.2 -0.2 -12.0 15.9 1.2 -11.9 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.4 煤油型航空燃料 40.4 1.7 0.5 41.0 1.2 1.7 原油日加工量 15.1 -0.1 1.1 15.1 0.0 0.6 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加130万桶，汽油库存减少50万桶，馏分油库存减少50万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)

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