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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 22:23 BJT

加拿大央行：再次下调经济增长预估，但仍表示可能会升息

路透渥太华4月17日 - 加拿大央行周三再次预计要恢复希望达到的经济成长率的时间将被推迟，但央行维持利率在1%不变，且重申在某一时点将可能收紧货币政策。

“加拿大经济继续有闲置产能，通胀前景温和，及家庭方面的不平衡得到具建设性改变，目前正实施的大规模货币刺激政策将可能在一段时间仍恰当，之后，可能需要逐渐撤走部份举措，”央行称。

加拿大央行将第一二季经济成长预期大幅下调至低于其潜在增长预估2.1%，意味着闲置产能正持续增加。

加拿大央行将经济实现全产能、通胀触及2%的时间预期从2014年下半年推迟至2015年中。央行将2013年GDP成长预期从2.0%调降至1.5%，预计2014年增幅为2.8%，之前的预期为2.7%。

央行预计首季GDP增长1.5%(之前的预期为2.3%)，二季度增长1.8%(之前为2.7%)；今年下半年增幅为2.5%。

加拿大央行称，加元强势是受避险资金流和全球货币政策的影响。家庭债务/收入比在当前水平附近持稳。消费者支出温和增长，楼市投资者从历史高位回落。央行预计出口将低于衰退前峰值直至2014年下半年，因需求疲弱和诸如加元走强等挑战。(完)

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