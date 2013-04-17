加拿大央行：再次下调经济增长预估，但仍表示可能会升息

中美关系：中方回应美国贸易行政令，称美方贸易命令应尊重国际规则
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
路透渥太华4月17日 - 加拿大央行周三再次预计要恢复希望达到的经济成长率的时间将被推迟，但央行维持利率在1%不变，且重申在某一时点将可能收紧货币政策。
“加拿大经济继续有闲置产能，通胀前景温和，及家庭方面的不平衡得到具建设性改变，目前正实施的大规模货币刺激政策将可能在一段时间仍恰当，之后，可能需要逐渐撤走部份举措，”央行称。
加拿大央行将第一二季经济成长预期大幅下调至低于其潜在增长预估2.1%，意味着闲置产能正持续增加。
加拿大央行将经济实现全产能、通胀触及2%的时间预期从2014年下半年推迟至2015年中。央行将2013年GDP成长预期从2.0%调降至1.5%，预计2014年增幅为2.8%，之前的预期为2.7%。
央行预计首季GDP增长1.5%(之前的预期为2.3%)，二季度增长1.8%(之前为2.7%)；今年下半年增幅为2.5%。
加拿大央行称，加元强势是受避险资金流和全球货币政策的影响。家庭债务/收入比在当前水平附近持稳。消费者支出温和增长，楼市投资者从历史高位回落。央行预计出口将低于衰退前峰值直至2014年下半年，因需求疲弱和诸如加元走强等挑战。(完)
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。