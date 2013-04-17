版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 22:08 BJT

伦敦金1500定盘价为每盎司1,392.00美元，1030定盘价为1,379.00美元

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐