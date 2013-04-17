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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 23:53 BJT

加拿大金融：央行总裁卡尼称央行的立场并非中性，存在升息的可能性

路透4月17日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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