亚洲橡胶：4月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
4月 239.1 39 238.0 5
5月 240.9 118 238.9 14
6月 244.1 71 242.4 27
7月 248.0 182 246.8 19
8月 251.0 603 249.0 174
9月 252.4 6154 249.9 1055
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为 0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。