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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 02:11 BJT

美国经济：美联储褐皮书称2月底到4月初经济活动温和扩张

路透华盛顿4月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布褐皮书称，2月底到4月初，美国经济以温和速度成长，受助于全国很多地区建筑行业状况改善，房价上涨。

12个联储地区的报告较上月的调查略为乐观，达拉斯和纽约联储指出，经济扩张速度有所加快，五个联储地区称成长温和，另外五个地区称成长缓慢。

美联储褐皮书称，“12个联储地区的报告显示，2月底到4月初，总体经济活动以温和速度扩张。”

褐皮书称，“除报告房价和住宅建筑材料价格上涨外，各地区价格压力基本保持在低位。”

此次褐皮书由达拉斯联储根据4月5日或之前收集的信息准备。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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