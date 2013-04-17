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市场报道 | 2013年 4月 18日 星期四 04:13 BJT

美股盘后：美国运通公布业绩后股价下挫1.3%

路透纽约4月17日 - 美国运通 在周三盘后交易中下滑1.3%，之前该公司发布业绩。

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