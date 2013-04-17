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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 04:31 BJT

美国股市：ADR下跌，因商品价格下跌及美元上涨

路透纽约4月17日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌，因基本金属价格持续下滑，和商品相关的企业的跌幅最猛。

布兰特原油和美国原油下跌逾2%，一美国上市的欧洲油气企业指数 下滑2.23%。

商品权重市场大幅走低，巴西企业ADR指数 急跌3%。Petrobras 大跌3.7%，至15.45美元，淡水河谷 下滑2.1%，至15.82美元。

纽约梅陇银行ADR指数 收低1.93%，标普500指数 收跌1.43%。

美元走强，令ADR进一步承压。美元指数 升1.1%，可望录得逾九个月来最大单日百分比升幅。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收低2.1%。必和必拓 急跌4.6%，报54.28美元。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收低1.23%；纽约梅陇银行拉美ADR指数 跌2.61%。(完)

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