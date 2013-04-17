版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 05:26 BJT

欧洲经济：美财长杰克卢称部分欧洲国家急于收紧预算致使经济状况恶化

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐