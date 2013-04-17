《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 46.94 -0.41 -0.87 1775968 搜狐 46.98 -0.53 -1.12 397490 网易 52.05 -0.18 -0.34 474659 百度 88.61 -1.68 -1.86 3409415 亚信科技 11.20 -0.16 -1.41 30944 台湾 台湾积体电路 17.08 -0.16 -0.93 2710197 联电 1.80 -0.02 -1.10 472341 日月光 4.07 -0.02 -0.49 146420 硅品精密 5.27 -0.09 -1.68 596401 和信超媒体 1.00 +0.00 +0.00 118320 友达 4.16 -0.12 -2.80 156211 中华电信 31.17 -0.24 -0.76 26444 台湾国际航电 33.11 -0.59 -1.75 1229682 香港 中国移动 51.76 -0.89 -1.69 189397 中国联通 12.21 -0.45 -3.55 447293 中国电信 45.73 -1.79 -3.77 45671 中芯国际 3.16 -0.02 -0.63 124755 电讯盈科 5.12 -0.07 -1.35 1239 (完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。