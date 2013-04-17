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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:        
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                46.94       -0.41       -0.87     1775968
 搜狐                                46.98       -0.53       -1.12      397490
 网易                                52.05       -0.18       -0.34      474659
 百度                                88.61       -1.68       -1.86     3409415
 亚信科技                            11.20       -0.16       -1.41       30944
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.08       -0.16       -0.93     2710197
 联电                                 1.80       -0.02       -1.10      472341
 日月光                               4.07       -0.02       -0.49      146420
 硅品精密                             5.27       -0.09       -1.68      596401
 和信超媒体                           1.00       +0.00       +0.00      118320
 友达                                 4.16       -0.12       -2.80      156211
 中华电信                            31.17       -0.24       -0.76       26444
 台湾国际航电                        33.11       -0.59       -1.75     1229682
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            51.76       -0.89       -1.69      189397
 中国联通                            12.21       -0.45       -3.55      447293
 中国电信                            45.73       -1.79       -3.77       45671
 中芯国际                             3.16       -0.02       -0.63      124755
 电讯盈科                             5.12       -0.07       -1.35        1239
 

(完)

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