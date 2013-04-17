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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 06:20 BJT

更新版-纽约汇市：欧元因欧洲央行降息传闻下跌，日圆在G20会议举行前下滑

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3028      1.3176       -1.12       -1.26      1.3194
 美元/日圆                            98.09       97.52       +0.58      +13.09       86.74
 欧元/日圆                           127.83      128.50       -0.52      +11.69      114.45
 美元/瑞郎                           0.9327      0.9222       +1.14       +1.88      0.9155
 英镑/美元                           1.5236      1.5360       -0.81       -6.25      1.6251
 美元/加元                           1.0261      1.0205       +0.55       +3.43      0.9921
 澳元/美元                           1.0388      1.0311       +0.75       -0.05      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2152      1.2139       +0.11       +0.64      1.2075
 欧元/英镑                           0.8550      0.8577       -0.31       +5.37      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8486      0.8405       +0.96       +2.45      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.7211      5.7500       -0.50       +2.84      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.5400      7.4977       +0.56       +2.72      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.5142      6.3622       +2.39       +0.24      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.4910      8.3833       +1.28       -1.01      8.5777
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)  
    
      
      
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 (翻译 张荻 审校 张涛)

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