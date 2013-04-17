更新版-纽约汇市：欧元因欧洲央行降息传闻下跌，日圆在G20会议举行前下滑

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3028 1.3176 -1.12 -1.26 1.3194 美元/日圆 98.09 97.52 +0.58 +13.09 86.74 欧元/日圆 127.83 128.50 -0.52 +11.69 114.45 美元/瑞郎 0.9327 0.9222 +1.14 +1.88 0.9155 英镑/美元 1.5236 1.5360 -0.81 -6.25 1.6251 美元/加元 1.0261 1.0205 +0.55 +3.43 0.9921 澳元/美元 1.0388 1.0311 +0.75 -0.05 1.0393 欧元/瑞郎 1.2152 1.2139 +0.11 +0.64 1.2075 欧元/英镑 0.8550 0.8577 -0.31 +5.37 0.8114 新西兰元/美元 0.8486 0.8405 +0.96 +2.45 0.8283 美元/挪威克朗 5.7211 5.7500 -0.50 +2.84 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5400 7.4977 +0.56 +2.72 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5142 6.3622 +2.39 +0.24 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.4910 8.3833 +1.28 -1.01 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻 审校 张涛)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。