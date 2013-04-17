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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 06:41 BJT

全球外汇市场4月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月17日(三)

2330 - 路透短观调查日本4月制造业景气判断指数

2350 - 日本3月贸易收支

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本财务省公布3月已清关能源进口数据

4月18日(四)

-- - 日本央行审议委员宫尾龙藏在岐阜县发表演讲

-- - 欧洲央行管委会会议

-- - 瑞士央行理事祖布鲁克在巴塞尔就欧元区危机发表演讲

0830 - 英国3月零售销售

1230 - 美国一周初请失业金数据

1300 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话

1330 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

1330 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿举行记者会

1400 - 美国3月领先指标

1400 - 美国4月费城联邦储备银行制造业指数

1500 - 美国财政部长杰克卢参加世界银行举办的活动并参与讨论

1700 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金讲话

2030 - 美联储一周资产负债表

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)3月订单出货比

2215 - 美国财政部负责国内金融事务的次长米勒讲话(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 徐文焰)

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