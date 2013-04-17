全球外汇市场4月18日主要消息

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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4月17日(三)
2330 - 路透短观调查日本4月制造业景气判断指数
2350 - 日本3月贸易收支
2350 - 日本资本流动数据
2350 - 日本财务省公布3月已清关能源进口数据
4月18日(四)
-- - 日本央行审议委员宫尾龙藏在岐阜县发表演讲
-- - 欧洲央行管委会会议
-- - 瑞士央行理事祖布鲁克在巴塞尔就欧元区危机发表演讲
0830 - 英国3月零售销售
1230 - 美国一周初请失业金数据
1300 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话
1330 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
1330 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿举行记者会
1400 - 美国3月领先指标
1400 - 美国4月费城联邦储备银行制造业指数
1500 - 美国财政部长杰克卢参加世界银行举办的活动并参与讨论
1700 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金讲话
2030 - 美联储一周资产负债表
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)3月订单出货比
2215 - 美国财政部负责国内金融事务的次长米勒讲话(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 徐文焰)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。