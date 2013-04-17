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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 07:45 BJT

《美股业绩焦点》美国银行第一季营收下滑，诉讼成本拖累沉重

这次营收下滑令人失望。其中，固定收益、外汇和大宗商品市场部门的营收大幅减少8.29亿美元，至33亿美元。

环球银行部门的营收持平于42.3亿美元，不过投行部门费用收入增长26%，受债券承销与交易咨询业务推动。

环球市场部门会计调整前的销售与交易收入，从51.9亿美元降至44.5亿美元。

个人与对公银行业务部门的营收下滑2.08亿美元，至72.1亿美元，因消费者贷款余额下降减少利差收入，而且低利率压制了资产收益率。

财富管理部门业绩亮丽。环球财富与投资管理部门营收攀升7%至44.2亿美元。其所管理的长期资产增长204亿美元，增幅创纪录高位。(完) (编译 程琳/王丽鑫/梁睿雪; 审校 张涛/张荻/郑茵/王兴亚)

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