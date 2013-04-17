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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 06:39 BJT

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

  4月15日当周

 4月17日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数              4月               --         负11
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                       前周               --   卖超11,440
           外资投资日本股票(亿日圆)                                          --    买超8,686
 2350      日本出口(较上年同期)                            3月            +0.4%        -2.9%
              进口(较上年同期)                                            +6.3%       +11.9%
              贸易收支(亿日圆)                                        逆差4,938    逆差7,775
 
 4月18日(四)
 暂无重要经济数据公布
  
 4月19日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  4月22日当周
   
 4月22日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
 4月23日(二)
 暂无重要经济数据公布
    
 4月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值               --        +0.3%
                              (较上年同期)                                   --        +1.5%
 
 4月25日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2100     韩国消费者信心指数                               4月               --          104
 --       日本央行利率决定                                  --               --        0.10%
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                    4月               --         50.4
 2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年           3月               --        -0.3%
          同期）                                                                 
          日本全国整体CPI(较上年同期)                                        --        -0.7%
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  4月               --        -0.5%
          日本东京地区整体CPI(较上年同期)                                    --        -1.0%
  (完)

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