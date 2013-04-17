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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 07:50 BJT

更新版-加拿大经济：央行下调经济成长预估，但重申可能加息

加拿大央行称，加元持续坚挺遏制了出口增长。

该央行指出，国内第一季经济闲置产能比例增长到1.25%，1月时认为2012年第四季为1%。

这意味着加拿大经济需要更久才能实现产能充分利用，整体与核心通胀率也要更久才能升至央行2%的目标水平。加拿大央行目前认为这将在2015年中期以前实现，1月时的预估是2014年下半年。

“这可能使(升息时间)更晚。有可能要在进入2015年很长时间后才会升息。”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)首席外汇策略师Camilla Sutton称。

在周三央行声明前，预测机构认为2014年第三季可能是央行开始加息的时间。

隔夜指数互换收益率显示，交易商略微缩减对今年稍晚降息的押注。 (完) (编译 郑茵/程琳/兰秀娟; 审校 张荻/侯向明/李爽)

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