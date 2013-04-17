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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 07:23 BJT

巴西央行：指标利率上调25个基点至7.50%，以对抗通胀

路透巴西利亚4月17日 - 巴西央行周三将指标利率由纪录低点7.25%上调至7.50%，以期抑制居高不下的通胀率。

先前路透调查的58名分析师中有26人正确预期了巴西央行会升息25个基点。市场交易商则预期更大的50个基点升息幅度。

这项决议并非由巴西央行货币政策委员会一致通过，八名委员中有两人希望维持利率不变。这是巴西央行2011年7月以来首次升息。(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)

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