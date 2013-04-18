欧洲经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月15日当周 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.8% +2.1% 英国零售销售(较上年同期) -0.6% +2.6% 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.2% 0800 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.4% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.3% 0800 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.3% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.4% 0800 欧元区经季节调整经常账(亿欧元) 2月 盈余150 盈余148 未经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字45 0800 欧元区净投资(亿欧元) 2月 -- 218 * 4月22日当周 4月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 欧元区消费者信心 4月 -- 负23.50 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0615 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差20.98 0645 法国企业景气指数 4月 -- 90 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 44.0 法国Markit服务业PMI -- 41.3 法国Markit综合PMI -- 41.9 0728 德国Markit制造业PMI 4月初值 -- 49.0 德国Markit服务业PMI -- 50.9 德国Markit综合PMI -- 51.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 -- 46.8 欧元区Markit服务业PMI -- 46.4 欧元区Markit综合PMI -- 46.5 0800 意大利消费者信心指数 4月 -- 85.2 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 -- 43.6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余15.4 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 3月 -- 顺差7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 负15 4月24日(周三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士UBS指标 3月 -- 1.26 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- -1.6% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 -- 106.7 Ifo企业现况指数 -- 109.9 Ifo企业预期指数 -- 103.6 0800 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 2月 -- -0.5% (未经季节调整, 较上年同期) -- -3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 4月 -- 0 4月25日(周四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.2% 4月25-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.2% (完)