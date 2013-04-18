路透短观调查：日本4月制造业信心连续第五个月好转，且料将持续上扬

自1月开始，路透短观调查一直预期制造业景气判断指数将在接下来的三个月转为正值。该指数上次位于正值区间还是在2012年5月。

“日本经济无疑正在回升，得益于‘安倍经济学’导致日圆走软以及股市上涨，但造船及船运行业尚未解决供需缺口这一根本问题。因此，我们的订单状况并不好，”一家接受调查的运输设备企业表示。

一家石油精炼企业称：“原油价格大涨以及日圆下跌致使原材料成本上升，而售价并没有跟上来。”

在本次路透调查中，服务业景气判断指数持稳于正12，7月料升至正28，受到不动产/建筑、以及零售/趸售(批发)等行业的带动，反映出消费者信心回升及民间消费稳固。

此次路透短观调查是在3月29日-4月15日之间进行的，共采访400家中大型企业，有260家回复。(完)