《中国报摘》--中国证券报4月18日

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，分析一季度经济形势，研究部署下一阶段工作。会议强调，要保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策针对性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险。
* 其他:
--全国股份转让系统公司董事长杨晓嘉表示，股转系统进一步扩大试点范围的条件已经具备。
--消息人士透露，多家监管部门正对债市参与机构进行现场风险排查，银行、券商、基金等行业均有公司接受排查。
--保监会表示，在已发布险企投资基础设施债权投资计划等多类投资产品的偿付能力认可标准后，下一步将继续研究规范其他投资资产的偿付能力认可标准，防范保险公司资金运用风险。
--工信部、发改委、财政部等八部门联合发布《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》，意见提出2013年新增光纤到户覆盖家庭超过3,500万户。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。