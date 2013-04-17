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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 07:38 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月18日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，分析一季度经济形势，研究部署下一阶段工作。会议强调，要保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策针对性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险。

* 其他:

--全国股份转让系统公司董事长杨晓嘉表示，股转系统进一步扩大试点范围的条件已经具备。

--消息人士透露，多家监管部门正对债市参与机构进行现场风险排查，银行、券商、基金等行业均有公司接受排查。

--保监会表示，在已发布险企投资基础设施债权投资计划等多类投资产品的偿付能力认可标准后，下一步将继续研究规范其他投资资产的偿付能力认可标准，防范保险公司资金运用风险。

--工信部、发改委、财政部等八部门联合发布《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》，意见提出2013年新增光纤到户覆盖家庭超过3,500万户。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)

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