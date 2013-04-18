法国政经：IMF总裁拉加德涉法国公共资金滥用案将接受法官聆讯

路透巴黎4月17日 - 新闻网站Mediapart周三报导称，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被当局传唤，就向前法国总统萨科齐的一名富豪支持者支付仲裁赔偿一事接受聆讯。

Mediapart引述匿名消息人士称，曾任法国财长的拉加德将于5月23日接受地方法官聆讯，并可能受到正式调查。

拉加德曾表示，她在接受以仲裁方式了结争端，结束政府与亿万富翁Bernard Tapie之间的官司上没有不当行为。