日本数据：3月出口同比上升1.1%，但仍连续第九个月录得贸易逆差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月18日 - 日本财务省周四公布，3月出口较上年同期增长1.1%，为两个月里首次上升，但日本还是连续第九个月录得贸易逆差，因能源进口成本上升。
路透调查预估为出口增长0.4%，2月出口同比下滑2.9%。
3月进口增长5.5%，为连续第五个月上升，分析师预估为增长6.3%。
3月贸易逆差为3,624亿日圆(37亿美元)。
截至3月末的财年里，日本年度贸易逆差为8.17万亿日圆(837亿美元)，创下纪录高位。
欲览完整表格，请登录财务省网站(here)(完) (编译 程琳; 审校 徐文焰)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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