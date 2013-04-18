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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 08:10 BJT

日本数据：3月出口同比上升1.1%，但仍连续第九个月录得贸易逆差

路透东京4月18日 - 日本财务省周四公布，3月出口较上年同期增长1.1%，为两个月里首次上升，但日本还是连续第九个月录得贸易逆差，因能源进口成本上升。

路透调查预估为出口增长0.4%，2月出口同比下滑2.9%。

3月进口增长5.5%，为连续第五个月上升，分析师预估为增长6.3%。

3月贸易逆差为3,624亿日圆(37亿美元)。

截至3月末的财年里，日本年度贸易逆差为8.17万亿日圆(837亿美元)，创下纪录高位。

欲览完整表格，请登录财务省网站(here)(完) (编译 程琳; 审校 徐文焰)

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