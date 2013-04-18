《香港报摘》--经济日报4月18日

*头版头条： --港交所 旗下伦敦金属交易所(LME)拟将亚洲业务中心由新加坡转移到香港，并寻求期交所与LME会员局部互通，为中资机构开辟参与LME的渠道等。

*其他： --东亚银行 副行政总裁李民桥称，此前大型银行上调新造按揭息率幅度未能完全反映更改计算按揭成本方法后所增加的成本，只是现时楼市淡静，银行为了留客实难再加息。

--中银香港 旗下中银信用卡(国际)加入研发近场通讯技术(NFC)流动支付之列，冀在今年内将手机支付推出市场，最终目标将技术应用在公共交通工具。

--永隆银行今日起上调人民币定存息15个基点，一年期最高达2.85厘，是目前市场最高水平，惟只限全新及提升私人财富管理客户的新资金，金额须达100万元。（完）