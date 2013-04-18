《香港报摘》--经济日报4月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
*头版头条： --港交所 旗下伦敦金属交易所(LME)拟将亚洲业务中心由新加坡转移到香港，并寻求期交所与LME会员局部互通，为中资机构开辟参与LME的渠道等。
*其他： --东亚银行 副行政总裁李民桥称，此前大型银行上调新造按揭息率幅度未能完全反映更改计算按揭成本方法后所增加的成本，只是现时楼市淡静，银行为了留客实难再加息。
--中银香港 旗下中银信用卡(国际)加入研发近场通讯技术(NFC)流动支付之列，冀在今年内将手机支付推出市场，最终目标将技术应用在公共交通工具。
--永隆银行今日起上调人民币定存息15个基点，一年期最高达2.85厘，是目前市场最高水平，惟只限全新及提升私人财富管理客户的新资金，金额须达100万元。（完）
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印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com