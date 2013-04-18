《美国个股焦点》供应商营收警讯引发产品需求疑虑，打击苹果股价跌落400美元

苹果主要仰赖推出新产品来带动营收成长，而该公司自去年10月发布7.9英寸iPad mini和新版iPad以来，尚无新的产品推出。

该公司通常会在春季推出新款iPad，但在10月发表新机后今年春季不太可能再推新品。投资人现在期待着即将推出的新iPhone能带动下半年获利。两款iPad也可能在秋季时更新。

过去一周，分析师对苹果3月当季营收的平均预估由426.8亿美元下修至425.3亿美元。在Cirrus周二发出警讯后，部分人认为苹果的财报可能也达不到这些已被下修的预估。