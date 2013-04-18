《美国个股焦点》供应商营收警讯引发产品需求疑虑，打击苹果股价跌落400美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
苹果主要仰赖推出新产品来带动营收成长，而该公司自去年10月发布7.9英寸iPad mini和新版iPad以来，尚无新的产品推出。
该公司通常会在春季推出新款iPad，但在10月发表新机后今年春季不太可能再推新品。投资人现在期待着即将推出的新iPhone能带动下半年获利。两款iPad也可能在秋季时更新。
过去一周，分析师对苹果3月当季营收的平均预估由426.8亿美元下修至425.3亿美元。在Cirrus周二发出警讯后，部分人认为苹果的财报可能也达不到这些已被下修的预估。
根据分析师的平均预估，苹果第二财季营收料增长9%，净利则料下滑17%至95.9亿美元，或每股获利10.08美元。(完) (译文审校 侯向明/程琳/许娜)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。