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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--4月18日

============================近日重要政经日程=======================

4/19日(五)

*中国国际经济交流中心经济每月谈在北京举行，主题是“一季度宏观经济形势分析”。

4/20(六）

“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。

“第五届学习型中国-企业资本论坛”在北京国家会议中心召开，至22日。

*第五届中国绿色发展高层论坛在海南五指山举行，至22日。

4/27（六）

2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。

5/11（六）

第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

11/2（六）

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航)

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