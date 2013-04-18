《中国重要政经日程》--4月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
============================近日重要政经日程=======================
4/19日(五)
*中国国际经济交流中心经济每月谈在北京举行，主题是“一季度宏观经济形势分析”。
4/20(六）
“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。
“第五届学习型中国-企业资本论坛”在北京国家会议中心召开，至22日。
*第五届中国绿色发展高层论坛在海南五指山举行，至22日。
4/27（六）
2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/2（六）
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com