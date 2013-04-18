金砖国家：4月17日股汇市收盘纵览

路透4月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月17日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.78%，报1,001.10点。

中国股市：沪综指周三微收跌，维持低位震荡走势。分析师指出，银行股等大盘股上午一度引领大盘继续下探，不过因短期利空因素基本释放，场内做空动能已逐步减弱，大盘尾市反弹，扳回绝大部分跌幅。沪综指 收报2,193.796点，跌1.050点或0.05%，盘中曾一度跌0.75%；上证银行股指数 收盘跌1.56%，盘中最大跌幅为2.18%。上海A股今日成交额为598亿元人民币，上日为667亿元。

香港股市：连续第四日收低，因投资者仍不确定中国经济复苏情况，且疲弱销售冲击奢侈品类股。恒生指数 收低0.5%，报21,569.6点。恒生国企指数 收挫1.2%。成交依然低迷。

中国汇市：人民币兑美元即期 收盘跟随中间价连续第四日创出历史新高。市场中客盘结汇力量仍占据主导，迅速消化盘间出现的购汇。市场人士认为，中间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升值的态度。

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印度股市： 印度股市脱离两周高位收平，Reliance Industries 公布不及分析师预期的季度营收后股价下跌，且软件服务出口商也回落，因担心美国可能上调签证成本。指标BSE指数 下跌0.07%，或13.77点，报18,731.16点。NSE指数 收平于，收报5,688.70点。两个指数盘中均触及4月3日来最高水平。

印度汇市：印度卢比触及七周高位，因市场对降息的预期渐浓，但油企和托管银行对美元的需求打压卢比日内小跌。卢比兑美元 收报54.21/20，上日收于54.15/16。卢比一度高见53.77，是2月28日以来最高水平。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,326.980点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌1.97%至718.88点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.99%，报31.8860卢布，卢布兑欧元 跌0.75%，至41.5200卢布。 ========================================================================================

巴西股市：跌至近九个月最低位，因市场预期巴西央行将开始加息，而经济仍然不稳。圣保罗交易所Bovespa指数 收低2.05%至52,881.96点，是去年7月以来最低收盘位。股指盘中触及一重要支撑位52,500点后反弹。

巴西汇市：全球经济成长忧虑引发一波股市和大宗商品等风险资产跌势，从而打击拉美货币。雷亚尔兑美元 下跌0.6%，重回2水平，即使投资者对央行稍后将开启收紧货币周期的预期可能会提升雷亚尔的吸引力，也无法阻止其回落。

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南非股市：南非股市录得两个月来最大单日跌幅，终场收跌1.9%，因不安的投资者担心大宗商品价格跌势，继续抛售Anglo American 等矿企股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌1.86%，报33,230.97点，是2月底以来最大单日跌幅。综合指数 收第1.63%，至37,801.67点。