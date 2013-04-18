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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:15 BJT

《香港报摘》--信报4月18日

*头版头条：
 　　--中国主权基金公司中投的监事长金立群发表公开演说时指，对国际评级机构的
 保守评级毋须特别担心，而影子银行和地方融资平台问题可以通过金融改革逐步解决
 ，高风险地方债占总额只有一至两成。
 
   *其他：
 　　--市场消息透露，计划于5月底进行上市聆讯的光大银行           已获多个香
 港富豪、中资企业以及国际性投资者等答应担任其IPO的基础投资者及主要投资者，认
 购额占最低集资额的80%。
     --市传万达集团拟以82亿元人民币收购银泰百货         全国31家门店及12个正
 在筹建项目，分析员指内地百货业正值整合期。
     --花样年         旗下成都新达远房地产开发以约1.8亿元人民币取得成都郫县
 一块用地使用权，建筑面积约12.98万平方米。（完）
    
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  香港报摘／社评／财经评论                  〔PRESS-HK-CMN〕
  中国报摘　　                            〔PRESS-CN-CMN〕
  台湾报摘　　                            〔PRESS-TW-CMN〕

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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