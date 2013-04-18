《香港报摘》--信报4月18日

*头版头条： --中国主权基金公司中投的监事长金立群发表公开演说时指，对国际评级机构的 保守评级毋须特别担心，而影子银行和地方融资平台问题可以通过金融改革逐步解决 ，高风险地方债占总额只有一至两成。 *其他： --市场消息透露，计划于5月底进行上市聆讯的光大银行 已获多个香 港富豪、中资企业以及国际性投资者等答应担任其IPO的基础投资者及主要投资者，认 购额占最低集资额的80%。 --市传万达集团拟以82亿元人民币收购银泰百货 全国31家门店及12个正 在筹建项目，分析员指内地百货业正值整合期。 --花样年 旗下成都新达远房地产开发以约1.8亿元人民币取得成都郫县 一块用地使用权，建筑面积约12.98万平方米。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)