中港新股：广发银行目前计划先H后A股上市，而非A+H同步--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透4月18日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国广发银行目前计划争取先在香港、再在上海上市，而不是A、H股同步上市。
在有可能的情况下，该公司还是会力争同步上市募集资金合共40-50亿美元，但内地上市计划是否能如愿，仍要视中国证监会何时重开IPO大门及何时给予批文而定。H股发行拟最快于今年下半年完成。
该行此前已与投行举行会议，商讨上市事宜。
美银美林、花旗 、德银 和高盛 任香港上市交易的联席全球协调人，并与瑞信 和麦格理 一起任联席主承销商。(完)
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(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com