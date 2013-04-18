《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月18日

路透香港4月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7629港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低138.19点,或0.94%,报14,618.59点.因投资人忧虑对苹果产品的需求 放缓，且美国银行弱于预期的业绩打压金融股表现。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.050 -2.27 18758 13.356 -0.62 中国铝业 9.000 -3.64 58249 2.795 -0.90 中国移动 51.760 -1.69 189397 80.362 -0.67 中国人寿 38.430 -2.95 68847 19.889 -1.30 中石油 119.890 -3.13 37340 9.307 -0.57 中石化 106.860 -2.85 25289 8.295 -0.77 汇丰控股 51.270 -1.89 345413 79.601 -0.44 中电信 45.730 -3.77 45671 3.550 -0.56 中国联通 12.210 -3.55 447293 9.479 -0.33 兖州煤业 11.000 -3.76 95070 8.539 -2.30 华能国际 41.730 -0.81 22306 8.099 -0.51 南方航空 25.130 -2.90 18325 3.902 -2.46 东方航空 20.930 -2.88 8184 1.625 -50.61 中芯国际 3.160 -0.63 124755 0.491 -3.80（完 ）