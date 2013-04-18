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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月18日

路透香港4月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7629港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周三收低138.19点,或0.94%,报14,618.59点.因投资人忧虑对苹果产品的需求
 放缓，且美国银行弱于预期的业绩打压金融股表现。               
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       172.050   -2.27      18758            13.356      -0.62
 中国铝业                       9.000   -3.64      58249             2.795      -0.90
 中国移动                      51.760   -1.69     189397            80.362      -0.67
 中国人寿                      38.430   -2.95      68847            19.889      -1.30
 中石油                       119.890   -3.13      37340             9.307      -0.57
 中石化                       106.860   -2.85      25289             8.295      -0.77
 汇丰控股                      51.270   -1.89     345413            79.601      -0.44
 中电信                        45.730   -3.77      45671             3.550      -0.56
 中国联通                      12.210   -3.55     447293             9.479      -0.33
 兖州煤业                      11.000   -3.76      95070             8.539      -2.30
 华能国际                      41.730   -0.81      22306             8.099      -0.51
 南方航空                      25.130   -2.90      18325             3.902      -2.46
 东方航空                      20.930   -2.88       8184             1.625     -50.61
 中芯国际                       3.160   -0.63     124755             0.491      -3.80（完
 ）

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