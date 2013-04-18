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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:17 BJT

韩国股市：盘初小跌，受令人失望的美国企业财报拖累

路透首尔4月18日 - 韩国股市周四下跌，此前美国银行等企业公布的季度财报令人失望，引发对于美国股市经历今年大涨后可能开始回落的忧虑。

重量级个股三星电子 盘初小升0.1%。

0002GMT，韩国综合股价指数 跌0.3%至1,918.77点。(完)

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