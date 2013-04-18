中国疫情：H7N9禽流感确诊病例新增五例至82例，死亡增一例--新华

路透上海4月18日 - 中国新型禽流感确诊案例数量仍在上升。新华社最新报导称，截至周三下午5点，全国新增人感染H7N9禽流感确诊病例五例，其中上海一例、浙江四例，禽流感确诊病例总数增至82例。

其中死亡17人，较上日新增一例。确诊病例依旧主要集中在上海、江苏和浙江三地。

以下为中国今年目前为止已确诊的禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 31* 11

江苏 20 3*

浙江 25* 2

安徽 3 1

北京 1 0

河南 2 0

---- ---- ---- ---- ----

总计 82 17

注：*代表有更新。

报导并援引专家认为，人感染H7N9禽流感病毒为禽源性，人感染H7N9禽流感病毒来源于被感染的禽或其污染的环境，接触被感染的禽或暴露于活禽市场是人感染的重要危险因素。

不过世界卫生组织(WHO)周三表示，中国确诊H7N9禽流感的病例当中，有一些患者未曾与禽类有过接触，使得禽流感病毒越发神秘。

虽然目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据，但专家指出，“在传染源未得到有效控制之前，病例数仍有可能继续增加。”