中国疫情：H7N9禽流感确诊病例新增五例至82例，死亡增一例--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透上海4月18日 - 中国新型禽流感确诊案例数量仍在上升。新华社最新报导称，截至周三下午5点，全国新增人感染H7N9禽流感确诊病例五例，其中上海一例、浙江四例，禽流感确诊病例总数增至82例。
其中死亡17人，较上日新增一例。确诊病例依旧主要集中在上海、江苏和浙江三地。
以下为中国今年目前为止已确诊的禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 31* 11
江苏 20 3*
浙江 25* 2
安徽 3 1
北京 1 0
河南 2 0
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总计 82 17
注：*代表有更新。
报导并援引专家认为，人感染H7N9禽流感病毒为禽源性，人感染H7N9禽流感病毒来源于被感染的禽或其污染的环境，接触被感染的禽或暴露于活禽市场是人感染的重要危险因素。
不过世界卫生组织(WHO)周三表示，中国确诊H7N9禽流感的病例当中，有一些患者未曾与禽类有过接触，使得禽流感病毒越发神秘。
虽然目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据，但专家指出，“在传染源未得到有效控制之前，病例数仍有可能继续增加。”
尽管目前家禽并没有发生H7N9禽流感疫情，但国内家禽业仍然受到重大冲击。据中国畜牧业协会初步测算，截至15日，肉鸡鸡苗直接损失超过37亿元人民币，活鸡及鸡肉产品销售损失超过130亿元。 (完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com