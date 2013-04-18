日本股市：盘初下跌，尾随全球市场颓势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月18日 - 日本股市日经指数周四下跌，在全球成长疑虑下，买方多在场边观望，且美国股市上日普遍走低。
苹果相关个股表现落后，此前苹果股价在纽约盘挫跌，因忧虑其产品销售将放缓。夏普 跌1.1%，村田制作所 重挫2.7%，Ibiden Co 则跌1.9%。
日经指数 下跌0.9%至13,268.70点，东证股价指数 跌0.8%至1,126.88点。(完)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com