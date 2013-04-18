版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:22 BJT

日本股市：盘初下跌，尾随全球市场颓势

路透东京4月18日 - 日本股市日经指数周四下跌，在全球成长疑虑下，买方多在场边观望，且美国股市上日普遍走低。

苹果相关个股表现落后，此前苹果股价在纽约盘挫跌，因忧虑其产品销售将放缓。夏普 跌1.1%，村田制作所 重挫2.7%，Ibiden Co 则跌1.9%。

日经指数 下跌0.9%至13,268.70点，东证股价指数 跌0.8%至1,126.88点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐