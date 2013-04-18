《汇市简讯》美元/日圆走低，受非美元货币/日圆卖盘拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
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* 美元/日圆走低至98.00下方，受非美元货币/日圆卖盘影响，其中尤以欧元/日圆为甚
* 澳元/日圆亦走势不佳，涌现一些卖盘，澳元/美元在1.0300下方的停止单被触发
* 美元/日圆在97.80-97.81存在一些支撑，该水准为小时图一目均衡基准线所在位置
* 97.50下方再次见到日本投资者的买兴
* 美元/日圆回落证实98.50关键阻力位的存在，该水准上方存在停止单
(完)
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(编译 郑茵 审校 李爽)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com