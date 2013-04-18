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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走低，受非美元货币/日圆卖盘拖累

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* 美元/日圆走低至98.00下方，受非美元货币/日圆卖盘影响，其中尤以欧元/日圆为甚

* 澳元/日圆亦走势不佳，涌现一些卖盘，澳元/美元在1.0300下方的停止单被触发

* 美元/日圆在97.80-97.81存在一些支撑，该水准为小时图一目均衡基准线所在位置

* 97.50下方再次见到日本投资者的买兴

* 美元/日圆回落证实98.50关键阻力位的存在，该水准上方存在停止单

(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)

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