版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日

**上海证券报**

--紫金矿业 公告称，控股子公司澳洲诺顿金田 与卡尔古利矿业有限公司 签署收购执行协议，拟通过友好场外要约方式收购KMC全部已发行股份，要约代价为每1股KMC股票换0.054股诺顿金田股票和0.054份诺顿金田期权，总价值约1,493万澳元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐