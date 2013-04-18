《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
**上海证券报**
--紫金矿业 公告称，控股子公司澳洲诺顿金田 与卡尔古利矿业有限公司 签署收购执行协议，拟通过友好场外要约方式收购KMC全部已发行股份，要约代价为每1股KMC股票换0.054股诺顿金田股票和0.054份诺顿金田期权，总价值约1,493万澳元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com