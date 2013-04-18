中国数据: 3月FDI同比增长5.65%，至124.21亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透北京4月18日 - 中国商务部周四公布,今年3月全国实际使用外资(FDI)金额124.21亿美元，同比增长5.65%。
商务部新闻稿并称，1-3月累计实际使用外资金额为299.05亿美元，同比增长1.44%。
此前数据显示，2月FDI金额82.14亿美元，同比增长6.32%，为连续八个月负增长后首次恢复正增长。
在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2013年3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
金额 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57
同比 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1(完) (发稿 丁琦; 审校 曾祥进)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com