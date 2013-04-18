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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 10:19 BJT

中国数据: 3月FDI同比增长5.65%，至124.21亿美元

路透北京4月18日 - 中国商务部周四公布,今年3月全国实际使用外资(FDI)金额124.21亿美元，同比增长5.65%。

商务部新闻稿并称，1-3月累计实际使用外资金额为299.05亿美元，同比增长1.44%。

此前数据显示，2月FDI金额82.14亿美元，同比增长6.32%，为连续八个月负增长后首次恢复正增长。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2013年3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

金额 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57

同比 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1(完) (发稿 丁琦; 审校 曾祥进)

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