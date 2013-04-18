《台湾报摘》--工商时报4月18日

* 头版头条:

--面板厂营运升温。面板大厂友达 获得日商索尼(Sony)液晶电视面板大单，产能满载，带动第二季营运展望优于上季；友达昨日发出第一季的奖金给员工，是亏损二年来首见，显示营运开始出现转机。

* 其他:

--攸关980万劳工的劳保年金改革方案，劳委会昨日敲定内容，劳保费率将先连续调涨八年，于2021年达现行法定12%，此做法对企业而言，原本法定要增加的负担，将提前六年达到，届时精算如不足，将从2022年起续调到2034年，企业整体负担约比现制增加1,118亿台币。

--立法院司法及法制委员会昨日通过临时提案，政府四大基金未来要委外代操，必须要求代操的基金公司及人员强制投责任险，以降低道德风险。

--为准备合并华一银行所需资金，富邦金控 昨日董事会通过将办理现金增资发行海外存托凭证(GDR)，预计将募集8.5亿至9.5亿美元，折合255亿至285亿台币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。