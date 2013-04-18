《台湾报摘》--工商时报4月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
* 头版头条:
--面板厂营运升温。面板大厂友达 获得日商索尼(Sony)液晶电视面板大单，产能满载，带动第二季营运展望优于上季；友达昨日发出第一季的奖金给员工，是亏损二年来首见，显示营运开始出现转机。
* 其他:
--攸关980万劳工的劳保年金改革方案，劳委会昨日敲定内容，劳保费率将先连续调涨八年，于2021年达现行法定12%，此做法对企业而言，原本法定要增加的负担，将提前六年达到，届时精算如不足，将从2022年起续调到2034年，企业整体负担约比现制增加1,118亿台币。
--立法院司法及法制委员会昨日通过临时提案，政府四大基金未来要委外代操，必须要求代操的基金公司及人员强制投责任险，以降低道德风险。
--为准备合并华一银行所需资金，富邦金控 昨日董事会通过将办理现金增资发行海外存托凭证(GDR)，预计将募集8.5亿至9.5亿美元，折合255亿至285亿台币。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com