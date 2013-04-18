中国公开市场：今日进行430亿元28天正回购，本周净回笼140亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透上海4月18日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日将进行430亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼140亿元，力度较上周继续略有下降。
此前央行已通过公开市场连续八周回收流动性，上周力度亦延续减弱态势。随着二季度将有逾七千亿元到期资金回流，加之外部资金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的波动情况。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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