《台湾报摘》--经济日报4月18日

* 头版头条:

--鸿海 集团旗下触控面板厂英特盛传捷报。由于良率提升已经扩大供货给苹果 iPad mini，近期又传出拿下亚马逊最新7寸平板电脑订单。

* 其他:

--柜买中心全力推动台湾特色产业进入资本市场，将与农委会、文化部及各县市政府合作推动，尤其会加速挖掘桃园以南、具特色的中小企业。据了解，有“石斑大王”美名的龙佃海洋生技公司，及“兰花大户”台霖生技公司，可望成为首批登录兴柜的特色农企。

--交通部长叶匡时指出，台湾高铁公司的财务改善虽然已进入第二阶段，但是必须在三年内彻底改善亏损状况，否则就会出现资金缺口，以高铁与民众生活连结如此深的情况下，“会是很大的危机”。

--央行针对特定区域购第二屋的房贷设下最高六成的贷款成数限制，但有建商推出“对策”挑战央行，强调可借二成购屋金给投资客，补足成数至八成，还强调相关贷款“零利率”。对此，央行官员强调，已注意到相关问题。（完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。