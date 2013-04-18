《台湾报摘》--经济日报4月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
* 头版头条:
--鸿海 集团旗下触控面板厂英特盛传捷报。由于良率提升已经扩大供货给苹果 iPad mini，近期又传出拿下亚马逊最新7寸平板电脑订单。
* 其他:
--柜买中心全力推动台湾特色产业进入资本市场，将与农委会、文化部及各县市政府合作推动，尤其会加速挖掘桃园以南、具特色的中小企业。据了解，有“石斑大王”美名的龙佃海洋生技公司，及“兰花大户”台霖生技公司，可望成为首批登录兴柜的特色农企。
--交通部长叶匡时指出，台湾高铁公司的财务改善虽然已进入第二阶段，但是必须在三年内彻底改善亏损状况，否则就会出现资金缺口，以高铁与民众生活连结如此深的情况下，“会是很大的危机”。
--央行针对特定区域购第二屋的房贷设下最高六成的贷款成数限制，但有建商推出“对策”挑战央行，强调可借二成购屋金给投资客，补足成数至八成，还强调相关贷款“零利率”。对此，央行官员强调，已注意到相关问题。（完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com