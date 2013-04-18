韩国热股：LG显示器大跌逾4%，受苹果需求疲弱的忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透首尔4月18日 - 苹果 的面板供应商LG显示器 股价周四大跌逾4%，因此前苹果的一家芯片供应商发布令人失望的营收预估，导致市场担心苹果对LG显示器的需求可能下降。
苹果股价周三亦跌破400美元，为2011年12月以来首见，因此前生产iPhone和iPad类比与音频晶片的Cirrus Logic 警告称，一家客户的产品出货预估下修，不过未透露客户名称。但Cirrus Logic有90%以上的业务来自苹果，因此成为衡量iPhone和iPad需求的重要指标。
“Cirrus Logic发出的警告令人担心iPhone和iPad销售迟滞，进而打击到LG显示器的股价，LG显示器营收中约20-25%来自苹果相关业务。”Korea Investment & Securities分析师Jay Yoo称。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com