韩国热股：LG显示器大跌逾4%，受苹果需求疲弱的忧虑拖累

路透首尔4月18日 - 苹果 的面板供应商LG显示器 股价周四大跌逾4%，因此前苹果的一家芯片供应商发布令人失望的营收预估，导致市场担心苹果对LG显示器的需求可能下降。

苹果股价周三亦跌破400美元，为2011年12月以来首见，因此前生产iPhone和iPad类比与音频晶片的Cirrus Logic 警告称，一家客户的产品出货预估下修，不过未透露客户名称。但Cirrus Logic有90%以上的业务来自苹果，因此成为衡量iPhone和iPad需求的重要指标。

“Cirrus Logic发出的警告令人担心iPhone和iPad销售迟滞，进而打击到LG显示器的股价，LG显示器营收中约20-25%来自苹果相关业务。”Korea Investment & Securities分析师Jay Yoo称。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)