《全球主要国家债券发行预告》--4月18日-4月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透4月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/18 美国 五年期通膨保值债券(TI PS) 4/18 0850 法国 中期政府债券(BTAN)标 售 4/18 0950 法国 OATi指数关联债券标售 4/18 西班 公债标售 牙 4/18 日本 三个月期贴现国库券标 售 4/18 日本 20年期公债标售 4/22 1350 法国 国库券(BTF)标售 4/23 西班 三个月和九个月期国库 牙 券 4/23 美国 两年期公债标售 4/24 意大 零息/BTPEI债券标售 利 4/24 美国 五年期公债标售 4/24 德国 20亿欧 30年期联邦债券标售 元 4/25 美国 七年期公债标售 4/25 日本 三个月期贴现国库券标 售 4/25 日本 两年期公债标售 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚; 审校 程琳)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com