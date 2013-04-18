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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:49 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月18日-4月25日

路透4月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家   规模     发行细节
 4/18        美国            五年期通膨保值债券(TI
                             PS)
 4/18  0850  法国            中期政府债券(BTAN)标
                             售
 4/18  0950  法国            OATi指数关联债券标售
 4/18        西班            公债标售
             牙              
 4/18        日本            三个月期贴现国库券标
                             售
 4/18        日本            20年期公债标售
 4/22  1350  法国            国库券(BTF)标售
 4/23        西班            三个月和九个月期国库
             牙              券
 4/23        美国            两年期公债标售
 4/24        意大            零息/BTPEI债券标售
             利              
 4/24        美国            五年期公债标售
 4/24        德国   20亿欧   30年期联邦债券标售
                    元       
 4/25        美国            七年期公债标售
 4/25        日本            三个月期贴现国库券标
                             售
 4/25        日本            两年期公债标售
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    
    

 (编译 王兴亚; 审校 程琳)

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