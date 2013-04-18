重发-中国金融：引导银行提升流动性管理水平，房地产信贷风险仍存--银监会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
(重发以修改附尾)
路透北京4月18日 - 中国银监会副主席王兆星表示，将引导银行提升流动性管理水平，房地产信贷风险仍存上升压力，今年将其作为监管重点。
“更好地引导银行建设流动性风险管理体系，提高流动性风险管理的精细化程度和管理水平，”中国金融时报周四援引他接受专访时称，“(房地产信贷)潜在风险不容忽视。”
王兆星并介绍称，银监会正在着手制定“商业银行流动性风险管理办法”，其中规定流动性覆盖率等监管指标的同时，也将现行的其它流动性风险监管指标改为监测指标；此外，还增加了多元化和稳定性融资的要求。
消息人士周三向路透透露，中国银监会近日要求各家政策性银行及国有、股份制商业银行在5月8日前上报同业敞口的风险管理情况，因同业风险或被纳入大额风险敞口限额。这给近年来靠扩大同业资产来维持规模高增长的各家银行有所警示。
王兆星并指出，当前房地产企业负债偏高，资金紧张的情况并未得到根本缓解，房地产信贷风险仍存上行压力；未来将从审慎把握开发贷款成数、强化资金封闭管理等方面加强监管。
“两高一剩”(高耗能、高污染、产能过剩)行业贷款亦继续被严控。王兆星介绍，对于企业转型升级意愿不强、主体产能属于“两高一剩”领域的，各银行会停止新增融资，加快清收力度，及早予以退出。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com